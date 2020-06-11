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Spor

Bakan Kasapoğlu'nun ''Hagi mi, Alex mi'' anketi katılım rekoru kırdı! Anketi, Alex kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı 'Hagi mi, Alex mi' anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 22:01 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 22:02
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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

YENİ REKOR OLDU

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

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