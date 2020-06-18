DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:04

Kupa organizasyonları ile ilgili yeni düzenleme yapan UEFA'nın, İstanbul'un 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyircili olarak ev sahipliği yapması kararı alması sonrası, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"2021 SPOR YILI OLACAK"

Şampiyonlar Ligi finalinin bir yıl sonra seyircili bir şekilde Türkiye'de oynanacak olmasıyla ilgili Bakan Kasapoğlu, "2021 spor yılı olacak. Şöleni yaşayacağız. Ülkemizin derin tecrübesiyle, insanımızın samimi ve içten konuk severliğiyle hayırlı olmasını diliyorum. Spor organizasyonlarına bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Gerek stadımızın modernize edilmesi, gerekse finalin 2021 yılında seyircili bir şekilde yapılacak olması önemli bir süreçti. Federasyonumuza ve Başkanımıza, UEFA'daki üyemiz Servet Yardımcı'ya teşekkür ediyorum. Spor camiamız için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"REKEBET LİGİN ASIL UNSURU"

Süper Lig'de maçların yeniden başlamasında dolayı mutluluğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Rekabet ligin asıl unsuru. Rekabetin yanında centilmenlik ve dostluk çok önemli. Rekabetin içinde centilmenliğin yoğun yaşandığı bir dönem temenni ediyorum, takımlara başarılar diliyorum" dedi.

"SEYİRCİLİ MAÇLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ligde maçların yeniden seyircili oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Federasyonumuz ilgili kurulları ve birimleriyle birlikte çalışmalar ve güncel değerlendirmeleri devam ediyor. Biz de bu konuları takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.