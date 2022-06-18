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Spor

Bakan Kasapoğlu, 5 madalya kazanan para yüzme milli takımını tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 23:01 - Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Portekiz'de 12-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Yüzme Milli Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Portekiz'in Madeira Adasında düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile ülkemizi gururlandıran Yüzme Milli Takımımızı kutluyorum. Türk bayrağını gururla temsil eden Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyor, başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

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