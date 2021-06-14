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Spor

Bakan Kasapoğlu Ampute Futbol Süper Ligi maçını izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (arka sol 3), Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynanan Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasını yerinden takip etti.

AA14 Haziran 2021 Pazartesi 00:21 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 00:21
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Ligde 2020-2021 sezonu, bugün Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynanan 8. gün maçlarıyla devam etti.

Bakan Kasapoğlu, ligde mücadele eden takımlarla bir araya gelirken, Pendik Engelliler-Baltalı Grup Denizli maçını izledi. Kasapoğlu'nun izlediği maçı Pendik Engelliler, 6-2 kazandı.

Günün diğer oynanan karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-0

Malatya Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilatasyon Merkezi Engelliler: 0-4

Konya Engellilergücü-Esengücü Engelliler: 4-0

Şişli Yeditepe Engelliler-Trabzon Ortahisar Belde: 2-2

Etimesgut Belediyesi Ampute-Şahinbey BBSK: 2-0

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