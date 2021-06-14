Bakan Kasapoğlu Ampute Futbol Süper Ligi maçını izledi

Ligde 2020-2021 sezonu, bugün Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda oynanan 8. gün maçlarıyla devam etti.
Bakan Kasapoğlu, ligde mücadele eden takımlarla bir araya gelirken, Pendik Engelliler-Baltalı Grup Denizli maçını izledi. Kasapoğlu'nun izlediği maçı Pendik Engelliler, 6-2 kazandı.
Günün diğer oynanan karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-0
Malatya Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilatasyon Merkezi Engelliler: 0-4
Konya Engellilergücü-Esengücü Engelliler: 4-0
Şişli Yeditepe Engelliler-Trabzon Ortahisar Belde: 2-2
Etimesgut Belediyesi Ampute-Şahinbey BBSK: 2-0