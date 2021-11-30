Bakan Kasapoğlu, Arap Kupası'nın açılış töreni için Katar'a gitti

AA 30 Kasım 2021 Salı 19:45 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 19:45

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar Gençlik ve Spor Bakanı Salah Bin Ghanim Al Ali ile görüştü.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Arap Kupası'nın açılış törenine katılmak, Katar ile Bahreyn arasında oynanacak açılış maçını takip etmek üzere bu ülkeye gitti.

Açılış töreni öncesi bir araya gelen Kasapoğlu ile Al Ali, gençlik ve spor alanında 2022-2024 yıllarını kapsayan iş birliği programı üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu, temasları çerçevesinde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında yapılan tesis ve yatırımların tanıtıldığı alanı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.