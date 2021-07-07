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Spor

Bakan Kasapoğlu Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde gençler Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:37 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 22:37
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Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Merve Tuncel'in başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 800 metre finalinde Merve'nin ardından ikinci olarak gümüş madalya kazanan Beril Böcekler'i de tebrik ediyorum. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

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