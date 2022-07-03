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Spor

Bakan Kasapoğlu, Başpehlivan Cengizhan Şimşek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 21:57 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek'i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ülkemizin en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum.

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