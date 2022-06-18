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Spor

Bakan Kasapoğlu, Beysu Konyaspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen B. Konyaspor'u tebrik etti.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 19:39 - Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında rakibi Samsunspor'u mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Konyaspor'u yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde oynadığı maçlar sonucunda ING Basketbol Süper Lig'ine yükselen Beysu Konyaspor'u kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yeşil-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Beysu Konyaspor'a gelecek yıl mücadele edeceği ING Basketbol Süper Lig'inde başarılar diliyorum.

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