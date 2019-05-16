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Bakan Kasapoğlu: Bizdeki statların yeniliği, kalitesi hemen hemen hiçbir yerde yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek gerektiğini söyledi.

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Bakan Kasapoğlu, İstanbul Vefa Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle  bir araya geldi. Yöneticilerle lisede incelemelerde bulunan Kasapoğlu, öğrencilerle  sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, sportif anlamda okulun eksikliklerini giderilmesi  için gerekenlerin yapılacağı ifade etti.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye de katılan  Kasapoğlu, sporun günlük yaşantının bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak,  "Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Bunun yolu da eğitimden geçiyor.  Bu manada Bakanlık olarak, halkımızın spor yapması ve spora erişmesi noktasında  ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimiz spora mutlaka vakit ayıracağız. Spor günlük  yaşantımızın bir parcası olacak. Sporda başarının yolu da buradan geçiyor. Bunu  gerçekleştirme yolunda kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, son dönemde tesisleşme anlamında büyük adımların  atıldığını dile getirerek, "Son 17 yılda sportif anlamındaki tesisleşme devrim  niteliğinde. Bunda da Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Bizdeki statların  yeniliği, kalitesi hemen hemen hiçbir yerde yok. Spor tesislerimiz, havuzlarımız,  salonlarımız hiçbir yerde yok. Bundan sonra bize düşen görev bu tesisleri  değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yürüttükleri projeler hakkında da öğrencileri  bilgilendiren Kasapoğlu, gençleri her alanda desteklemeye devam edecekleri  söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere kitap  hediye etti.

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