Bakan Kasapoğlu: Bu yatırımlar, Türkiye'nin spor devriminin en güzel yansımasıdır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yatırımlar; milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen Türkiye'nin spor devriminin en güzel yansımasıdır. Spor devrimi diyoruz ama bunu içi boş bir tabir olarak kullanmıyoruz. Bu iddiamızı başarılarla, madalyalarla da destekliyoruz. İşte size bazı rakamlar vermek istiyorum. Sadece son 6 ayda, Ocak ayından Haziran ayına kadar göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta; 569 altın, 644 gümüş, 866 bronz olmak üzere toplam 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan atletizm pistinin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

"BURADA İNANÇ, EMEK, ALIN TERİ, SİSTEMLİ ÇALIŞMA VAR"

Yapılan yatırımların Türk sporunun devrimi olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yatırımlar; milletin efendisi değil, hizmetkârı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının liderliğinde gerçekleşen Türkiye'nin spor devriminin en güzel yansımasıdır. Spor Devrimi diyoruz ama bunu içi boş bir tabir olarak kullanmıyoruz. Bu iddiamızı başarılarla madalyalarla da destekliyoruz. İşte size bazı rakamlar vermek istiyorum. Sadece son altı ayda, Ocak ayından Haziran ayına kadar göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız uluslararası alanda 34 farklı branşta; 569 altın, 644 gümüş, 866 bronz olmak üzere toplam 2079 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu. Bu başarılar nasıl geliyor? Burada inanç var, emek var, alın teri var, sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı için tüm detayların hassasiyetle ilmek ilmek işlendiği bir yapı var. Yeteneğin tespiti var, yeteneği doğru yönlendirme var. Yeteneğin doğru tesis ve antrenman bilimleriyle gelişimini sağlıyoruz ve başarının sürdürülebilir olması için bilimsel çıktılardan faydalanıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ EV SAHİPLİĞİNE BİR KEZ DAHA BÜTÜN DÜNYAYI ŞAHİT KILACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımla Avrupa'nın en genç ve modern tesislerine sahip olduğunu belirterek, "Bu güçlü altyapı, kapasite ve modern imkanlar; bizi uluslararası organizasyonlarda pek çok kere tecrübeli bir ev sahibi noktasına taşımıştır. İşte bunlardan biri olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı 09-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirecek; hem Konyamızın hem Türkiye'nin güçlü ev sahipliğine bir kez daha bütün dünyayı şahit kılacağız. Uluslararası spor organizasyonları, tesis ve organizasyon kabiliyeti gerektirir ama her şeyden evvel misafirperverlik ruhu gerektirir. İşte hoşgörünün şehri Konya geçmişiyle, kültürüyle, ruhuyla, spora aşık insanıyla tüm dünyaya örnek olacak bir organizasyon düzenlemek için hazır. Oyunlara, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) ve İslam Teşkilatı İşbirliği'ne üye 56 ülkeden 11 bin 932 başvuru gerçekleştirildi. İslami Dayanışma Oyunları, ismiyle müsemma olarak İslam ülkeleri arasında spor yoluyla dayanışmayı güçlendirmek için bir vesiledir." şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından bakanlar ve davetliler açılışı gerçekleştirilen tesisi gezdi.