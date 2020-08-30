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Spor

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursaspor'un başkanlığına seçilen Erkan Kamat'a tebrik mesajı yayınladı.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 22:52 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 22:52
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Erkan Kamat'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Erkan Kamat için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil Beyazlı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

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