Bakan Kasapoğlu: Büyük bir sevinç, büyük bir gurur

DHA 28 Mart 2021 Pazar 00:30 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 00:30

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi. İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkan Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem ve A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile birlikte izledi.

BAKAN KASAPOĞLU: BÜYÜK BİR SEVİNÇ, BÜYÜK BİR GURUR

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi güçlü bir şekilde başaracağız" dedi.

"Mübarek bir gece. Tüm milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Milletimizin, insanlığın kurtuluşuna, affına vesile olsun" ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Millilerimiz bugün bize büyük bir sevinci, büyük bir gururu yaşattı.

Tıpkı geçtiğimiz günlerde Hollanda maçındaki gibi. Gençlerimiz hakikaten inancını, yüreğini bugün de ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızı, hocamızı, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Nasıl Avrupa elemelerine geçmeyi güçlü bir şekilde başardıysak, Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi de inşallah güçlü bir şekilde başaracağız.

İnanıyorum ki, bu nesil ardından gelecek yeni gençlerle ülkemizi, şanlı bayrağımızı gururla temsil etmeye devam edecekler. Önümüzde Letonya maçı var ve inşallah onda da başarılı olacağız, ona da inanıyorum. Türk sporunun Türk futbolunun yükselişi, yürüyüşü, güçlü yarınlara doğru devam edecek" dedi.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR: ÇOK İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK

Berat Kandili'ni kutlayarak sözlerine başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "A Milli Takımımız bu güzel gecede Türk insanını, Türk milletini sevince boğdu. Başta Şenol Güneş hocamız olmak üzere tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Allah her zaman onların yardımcısı olsun. Fikstür çekilince grubun iki güçlü takımı ile arka arkaya oynayacağımız için şanssızlığımıza üzülmüştük.

Üç maçta 5 puan iyi olur diye düşünüyorduk ama daha 2 maçta 6 puana ulaştık. Grup lideriyiz ve Salı akşamı Letonya'yı da yenerek Mart ayı maçlarımızı tamamlamış olacağız. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Şenol hocamız bu oyuncularımızı gayet iyi bir şekilde değerlendiriyor. Nasıl Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katıldıysak Katar'daki 2022 Dünya Kupası Finalleri'ne de katılacağımızı ümit ediyorum. Çocuklarımızın bu başarıyı getireceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.