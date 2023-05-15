İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6801
  • EURO
    21,4309
  • ALTIN
    1275.04
  • BIST100
    4501.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'ı tebrik etti
Spor

Bakan Kasapoğlu Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'ı tebrik etti
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. 3. kez şampiyon olarak kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart'ın başarılarının devamını diliyor, Halkbank'ı da final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.