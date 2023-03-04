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Spor

Bakan Kasapoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti, Messi forması bağışladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lionel Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için Galatasaray Kulübü'nün organize edeceği müzayedeye bağışladı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu Galatasaray'ı ziyaret etti, Messi forması bağışladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lionel Messi'nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe bağışladı.

Galatasaray kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek de Bakan Kasapoğlu'na günün anısına Galatasaray logosunun yer aldığı plaket hediye etti.

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