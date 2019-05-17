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Bakan Kasapoğlu: İnşallah iki bayram birlikte yaşayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, 'İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız.' dedi.

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İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'yu eleyip finale kalarak tarihi bir başarı elde eden lacivert-beyazlıların soyunma odasına inen Bakan Kasapoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, teknik heyet ve oyuncuların elini sıkarak tek tek kutladı.

Bakan Kasapoğlu, bugün kazananın Türk basketbolu olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Efes'e finalde başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olarak hem ülkemize hem de dünyaya güzel bir mesaj verecekler. İnşallah, milli mücadelenin 100. yılında, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda şampiyon olarak iki bayramı birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

TBF Başkanı Türkoğlu, başarının mimarları başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuları tebrik ederek, "Federasyon olarak hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe'yi kutlamak istedik. Daha önce de dile getirdik, bu maçı kazananın kupayı almasını diledik. En başta hocamızı daha sonra da tüm takımı kutluyum. İnşallah pazar günü kupayla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da Kasapoğlu ve Türkoğlu'na teşekkür ederek, "19 yıl önce Dörtlü Final'de Hidolu takımımız o gün yarı finalde Obradovicli Panathinaikos'a kaybetmiştik. Bir sözümüz var, İnşallah bir Türk takımı şampiyon olacak. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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