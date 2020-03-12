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Spor

Bakan Kasapoğlu: Ligler ertelenmeyecek

Bakan Kasapoğlu, “Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum yok. Onlar da planlandığı gibi devam edecek. Hafta sonu maçlar oynanacak.” dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:34
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından spor organizasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, “Gençlik çalışmalarımız, uluslararası gençlik hareketlilik programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler vardı. Bunları ertelemiş durumdayız. Bununla ilgili olan mart ve nisandaki çalışmalarımızı da erteledik” dedi. Kasapoğlu şöyle devam etti: “Tabii bu konular an be an iletişim ve takiple yürüyor. Bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek. Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum yok. Onlar da planlandığı gibi devam edecek. Hafta sonu maçlar oynanacak. Şu an itibarıyla Sağlık Bakanlığı, federasyonlarımız ve uluslararası camia ile olan irtibat noktasında bilgileri güncellemeye devam edeceğiz.”

FEDERASYON HAZIR KITA

KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) Türkiye’de de ortaya çıkması sonrası futbol camiasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Lig maçlarının seyircisiz oynanması tartışmasının çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da virüs tehdidini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı’yla irtibat halinde olan federasyon, virüsün yayılması halinde radikal önlemler alacak.

(Akşam)

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