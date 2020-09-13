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Spor

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ederek dua etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabri başında andı.

DHA13 Eylül 2020 Pazar 18:32 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:32
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ı vefatının 29'uncu yıl dönümünde kabrini ziyaret ederek andı. Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29'uncu yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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