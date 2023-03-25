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Spor

Bakan Kasapoğlu milli maç için Ermenistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçını izlemek için Ermenistan'a ulaştı.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu milli maç için Ermenistan'da
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında gerçekleşecek olan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçını izlemek üzere Ermenistan'a ulaştı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Türkiye-Ermenistan arasında gerçekleşecek eleme maçını izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ermenistan'a ulaştı. 2008 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan - Türkiye karşılaşması dolayısıyla Erivan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. 15 yıl sonra, bakan düzeyinde ilk ziyaret yine iki ülke arasındaki futbol karşılaşması nedeniyle gerçekleştiriliyor.

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