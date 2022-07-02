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Spor

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeniden başkan seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 23:22 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Faruk Koca için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Faruk Koca'yı tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum.

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