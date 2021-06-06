Bakan Kasapoğlu Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

DHA 06 Haziran 2021 Pazar 20:03 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 20:03

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Altletizm Avrupa Şampiyonası'nda 21 madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız çeşitli kategorilerde elde ettikleri madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."