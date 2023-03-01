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Spor

Bakan Kasapoğlu: Süper Lig'in önümüzdeki iki haftada oynanacak maçları şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının önümüzdeki iki hafta şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

1 Mart 2023 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu: Süper Lig'in önümüzdeki iki haftada oynanacak maçları şifresiz yayınlanacak
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  1. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Omuz Omuza bağış kampanyasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz." dedi. Bakan Kasapoğlu, iki hafta maçların şifresiz olduğunu belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." sözlerini kullandı.

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