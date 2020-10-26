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Spor

Bakan Kasapoğlu'dan Avrupa rekoru kıran Emre Sakçı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 20:41 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:41
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Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Yüzme Ligi ikinci haftasında 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz kısa sürede katettiği gelişme ve kazandığı önemli başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki çok yakın zamanda milli yüzücümüz daha nice başarılar ile yüzümüzü güldürecek ve ülkemize çok büyük sevinçler yaşatacak. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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