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Spor

Bakan Kasapoğlu'dan dünya rekoru kıran Merve Tuncel'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı.

IHA22 Aralık 2020 Salı 20:57 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 20:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda bin 500 metre serbest gençler kategorisinde 15:45.29’luk derecesiyle Chelsea Guvecka ‘ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel için tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15:45.29’luk derecesiyle Chelsea Guvecka‘ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü kardeşim Merve Tuncel’i yürekten kutlarım. Başarılı olma yolunda azim gösteren tüm sporcularımız emeklerinin karşılığını alarak bizleri gururlandırıyor. Elde edilen bu sonuçta emeği geçen herkesi tebrik eder, sporcumuza başarılar dilerim.

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