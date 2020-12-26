Bakan Kasapoğlu'dan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik mesajı

DHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:13

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre serbest stilde elde ettiği 4:06.83'lük dereceyle Olimpiyat A barajına geçen Merve Tuncel'i kutluyorum. Yakın zamanda 1500 metre serbestte dünya gençler rekoru kıran Milli yüzücümüz başarısıyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli Sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, Merve Tuncel'e başarılarının devamını diliyorum."