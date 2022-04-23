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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen takımlara mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.

IHA23 Nisan 2022 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele ettiği bu zorlu maratonun sonunda, TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanan takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum."

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