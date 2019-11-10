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SPOR

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Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve İstiklal Harbi'mizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81. vefat yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. İstiklal-i tam şuuruyla ülkemizin bütün değerlerine ve insanlarına sahip çıkarak, daha mutlu ve huzurlu bir Türkiye için attığımız bütün adımlar, Cumhuriyet ve demokrasimiz ile hukuk devletimizin geleceğini omuzlayacak yükselen yeni nesiller içindir. Bilvesile başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere manevi borç hissettiğimiz bütün ecdadımıza minnet ve sadakatimizi teyit ederiz."
 

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