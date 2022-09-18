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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan 7 madalya kazanan milli judocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

AA18 Eylül 2022 Pazar 20:54 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan genç milli judocuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonayı zirvede tamamlayan milli judocular için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın şampiyonayı zirvede tamamlaması bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.

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