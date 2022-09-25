İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Adem Asil'e tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Adem Asil'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı paylaştı

AA25 Eylül 2022 Pazar 20:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.