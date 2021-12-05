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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

AA5 Aralık 2021 Pazar 18:18 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 18:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü'nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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