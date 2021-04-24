Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp'e tebrik

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 22:09

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Rıza Kayalap'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stilde gümüş madalya kazanan 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."