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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması: Katılımcılık ilkesiyle çelişkili

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 takımın ortak bildiri ile açıkladığı Avrupa Süper Ligi organizasyonunun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:02
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 takımın ortak bildiri ile kurduğu Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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