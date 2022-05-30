İSTANBUL 30°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,39
  • EURO
    17,4248
  • ALTIN
    970.879
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u tebrik etti.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibi TECO Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Bodrumspor'a mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyor, TECO Karacabey Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.