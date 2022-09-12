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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Burhan Akbudak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı kutladı.

Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Elde ettiği dünya şampiyonluğuyla bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum.

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