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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Özkaçar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa Ligi temsilcisi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'ı arayarak tebrik etti.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 15:04 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:04
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Altay’dan Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon’a transfer olan Cenk Özkaçar’ı telefonla arayarak kutladı. Özkaçar’a güveninin tam olduğunu ve büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, ayrıca Özkaçar için tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübün’den Fransa Ligi ekibi Olympique Lyon’a transfer olan Cenk Özkaçar’ı yürekten kutlarım. Genç yaşta kariyerinde hızla ilerleyerek yurt dışına transfer olan kardeşime başarılar diliyorum. Bizler her zaman destekçin olacağız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

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