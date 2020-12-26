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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Deniz Ertan mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzme branşında sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23'lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum."

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