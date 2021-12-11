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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya ikincisi Murat Naci Çoklu'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:42
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan milli sporcu Murat Naci Çoklu'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikinciliğini elde eden Murat Naci Çoklu'yu kutluyorum. Final müsabakasında kıyasıya bir mücadele sergileyen milli bilardocumuz, dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuzu elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, kendisine katılacağı diğer organizasyonlarda başarılar diliyorum."

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