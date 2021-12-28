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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya rekoru kıran Emre Sakçı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

DHA28 Aralık 2021 Salı 00:28 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 00:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum.

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