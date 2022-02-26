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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 19:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:42
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

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