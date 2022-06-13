Bakan Kasapoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyor, Anadolu Efes'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.