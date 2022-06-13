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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyor, Anadolu Efes'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.

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