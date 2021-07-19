İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2021 Pazartesi / 9 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5911
  • EURO
    10,1376
  • ALTIN
    500.501
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik mesajı
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

DHA19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:28 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:28
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan milli atletler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'da düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Berke Akçam ile Pınar Akyol bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Aynı şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olan Mert Kahraman ile bronz madalya kazanan Şevval Özdoğan'ın azmi ve ortaya koyduğu gayreti de yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın uluslararası arenada gösterdikleri bu başarılar, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Evlatlarımızın geleceğe dair umut veren bu yükselişinde emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.