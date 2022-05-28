Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Şaziye Erdoğan'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda silkme, koparma ve toplamda 3 altın madalya kazanan milli sporcu Şaziye Erdoğan'ı tebrik mesajı yayımlayarak kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Şaziye Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."