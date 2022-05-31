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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterciler Nuray Güngör ve Berfin Altun'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

AA31 Mayıs 2022 Salı 23:02 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda 1 altın 2 gümüş madalya kazanan Nuray Güngör ile 1 gümüş madalya elde eden Berfin Altun'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Arnavutluk'ta devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, madalya kazanan sporcu kardeşlerim Nuray Güngör ile Berfin Altun'u tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Organizasyonda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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