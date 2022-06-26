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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde erkeklerde altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlarda bronz madalya kazanan Tuba Yakan'ı tebrik etti.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 23:49 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karatecimiz Eray Şamdan'ı kutluyorum. Kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan milli karateci Tuba Yakan'ı da tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.

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