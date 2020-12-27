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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti.

DHA27 Aralık 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 20:31
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Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 800 metre serbest stilde elde ettiği 8:28:34'lük derecesi ile olimpiyat A Barajını üçüncü kez geçen Merve Tuncel'i tebrik ederim. Daha önce de 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, Olimpiyat barajını geçerek bizleri gururlandıran milli yüzücümüz bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Olimpiyat yolunda kazanılan her kota, bizleri madalyaya bir adım daha yaklaştırıyor ve sporcularımızı motive ediyor. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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