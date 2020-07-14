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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik sporculara olimpiyat tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u tebrik etti.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:41
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut’u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum.”

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