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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp'e tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 77 kiloda bronz madalya kazanan Yunus Emre Başar'ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.

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