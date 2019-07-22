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Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 10 madalya ile tamamlayan milli atletleri kutladı.

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Bakan Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden ve organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milli atletleri kutladığını belirten Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyona tarihinde kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşatan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Böylesine kıymetli başarıların atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Birbirinden kıymetli sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

- Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye'ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400'de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı.

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras'tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7'sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya'nın önünde şampiyonluğa uzandı.

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