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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 23:13 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü’nü yayımladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir’i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir’i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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