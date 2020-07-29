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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor mesajı

Tuzlaspor, Manisa FK'yı yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, mavi beyazlıların bu başarısı sonrası bir tebrik mesajı yayımladı.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:29 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarında finalde rakibini yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 2. Lig play-off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tuzlaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."

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