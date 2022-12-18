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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank ve Eczacıbaşı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan VakıfBank'ı ve üçüncü olan Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik etti.

AA18 Aralık 2022 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank ve Eczacıbaşı'na tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan VakıfBank ile organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya Spor Salonu'nda oynanan Şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takım ile üçüncü olarak bronz madalya elde eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum.

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